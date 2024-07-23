Payas İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Doğan Göreve Başladı

Hatay'ın Payas İlçesine tayin olan ilçe jandarma komutanı Üsteğmen Hasan Doğan Göreve Başladı.

Payas ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Halil Baş, Dörtyol Karahasan Paşa Kışlasına tayin olmuştu. Atanmanın gerçekleşmesinin ardından Payas İlçe Jandarma Komutanı olarak Jandarma Üsteğmen Hasan Doğan göreve başladı. Bir önceki görev yeri Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi olan ve burada 6 yıllık görev süresini tamamlayan Üsteğmen Doğan, Payas'ta depremzede vatandaşların huzuru ve güvenliği için mesai yapacak. - HATAY