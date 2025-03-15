Patpat Tamiri Faciası: Genç Adam Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Perşembe ilçesinde tamir ettiği patpatın damperine boynu sıkışan 24 yaşındaki Yusuf İslam Aydın, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde tamir ettiği patpatın damperine boynu sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İslam Aydın (24), kendisine ait olan patpat diye tabir edilen tarım aracını tamir etmek istedi. Bir süre sonra patpatın damper kısmına boynu sıkışan Aydın, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aydın ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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