Patnos'ta güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Kaymakam Burak Dertlioğlu ve diğer yetkililer yeni yıl dolayısıyla ilçe emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yeni yıl dolayısıyla güvenlik güçlerine moral ziyareti gerçekleştirildi.

Patnos Kaymakamı Sayın Burak Dertlioğlu, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü, ilçe merkezinde görev yapan polis ekiplerini ve Aktepe Yol Kontrol Noktası'nı ziyaret etti. Ziyaretlerde görev başındaki personelle bir araya gelen Kaymakam Dertlioğlu, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçenin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan emniyet ve jandarma personeline teşekkür edilirken, yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alındı. Güvenlik güçlerinin fedakarca görev yaptığına dikkat çekildi.

Kaymakam Dertlioğlu, vatandaşların huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan tüm güvenlik personeline başarılar dileyerek, yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulundu.

Ziyaret, iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
