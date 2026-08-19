Patisi ağacın dalına sıkışan kedinin yardımına itfaiye yetişti
Hatay’da arka patisini ağacın dalının arasına sıkıştırarak mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
Hatay'da arka patisini ağacın dalının arasına sıkıştırarak mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
Kumlu ilçesinde bir evin bahçesinde arka patisini ağacın dalına sıkıştıran kedi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye personeli, kediye zarar vermeden patiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı