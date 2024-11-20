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Paten kayıcısının çarptığı 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Şehir parkında köpeğini gezdiren 88 yaşındaki kadın, paten kayan 56 yaşındaki Igor Berin'in köpeğin tasmasına takılması sonucu yere düşüp sürüklendi. Ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mahkemede taksirle ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunan Berin, elektronik kelepçe takılması şartıyla bir yıl kısıtlı özgürlük cezasına çarptırıldı.

Moskova'da yaşanan trajik bir kazada, 88 yaşındaki bir kadın, paten kayanın tasmasına takılması sonucu hayatını kaybetti. Olay, şehir parkında güvenlik kameralarına yansıdı.

Mahkemeye sunulan görüntülerde, iki yaşlı kadının köpeklerini gezdirdiği, köpeklerden birinin uzun tasmayla tutulduğu görülüyor. Bu sırada 56 yaşındaki paten kayıcısı Igor Berin'in hızla geçerken tasmaya takılması sonucu yaşlı kadının yere düşüp sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Savcılığın açıklamasına göre, asfalt zemine çarpan yaşlı kadın ağır kafa travması geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, mayıs ayında gerçekleşti.

18 Kasım'da görülen davada taksirle ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunan Berin, bir yıl 'kısıtlı özgürlük' cezasına çarptırıldı. Bu ceza kapsamında elektronik kelepçe takması, belirli saatlerde evde kalması ve toplu etkinliklere katılmaması gerekiyor.

Savcılık, Berin'in kaza sonrası durduğunu ancak kadının ciddi şekilde yaralandığını fark etmediğini söyleyerek olay yerinden ayrıldığını bildirdi. Moskova Savcılık Ofisi, "Çarpışmanın ardından ağır durumda hastaneye kaldırılan yaşlı kadın üç hafta boyunca bilincini kazanamadı ve 15 Haziran'da hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu."

Paten kayıcısının çarptığı 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Paten kayıcısının çarptığı 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Paten kayıcısının çarptığı 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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