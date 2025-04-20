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Pasinler'de Dolandırıcılık Uyarısı ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Pasinler'de Dolandırıcılık Uyarısı ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde polis, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak bilgilendirme broşürleri dağıttı. Ayrıca, 61 mahalle muhtarına bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde polis vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalar hususunda uyardı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz vatandaşlarımıza Dolandırıcılık konusunda bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtarak bilgilendirme faaliyetinde bulunmuşlardır ayrıca Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimiz Pasinler Anadolu Lisesinde 61 Mahalle Muhtarlarına yönelik 'Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi' verilmiştir" denildi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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