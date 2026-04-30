Parmağı sıkışan çocuğun korku dolu ağlayışı anneyi gözyaşı içerisinde bıraktı
Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde çocuk, evin çelik kapısına parmağını sıkıştırdı. Aile kendi imkanlarıyla çocuğu kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, kısa süren çalışmayla acı çeken çocuğun parmağını kurtardı. Kurtarma esnasında korkan çocuğun gözyaşı parmağının sıkıştığı yerden kurtarılmasıyla son buldu. Çocuğu acı içerisinde gözyaşı döken annenin ağlamasıysa kameraya yansıdı. - HATAY