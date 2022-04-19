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Parktaki bankı çalan hırsızlar kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Parktaki bankı çalan hırsızlar kameraya yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hırsızlar, parktaki bankı parçalayarak çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hırsızlar, parktaki bankı parçalayarak çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Alınan bilgilere göre, olay Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi Saray Sokak TOKİ Konutları 4. Etap Molla Osman Camii yanındaki parkta meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, parktaki bankı 12 dakikada söküp çalarken güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızların yakalanması için cumhuriyet savcılığının talimatı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Molla Osman Camii'nin abdest bölümü ve lavabo muslukları da çalınmıştı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nusaybin, Mardin, Saray, Fırat, 3. Sayfa, Haberler

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