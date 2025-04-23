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Parkta Oynayan 9 Yaşındaki Çocuğun Eline Çivili Tahta Saplandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta oynayan 9 yaşındaki V.M.'nin eline çivili tahta saplandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak acil serviste operasyon geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9 yaşındaki çocuğun eline çivili tahta saplandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta oynayan 9 yaşındaki çocuğun eline çivili tahta saplandı. Çivili tahta, acilde yapılan operasyonla çıkarıldı.

Olay, 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta oynarken topu kaçan 9 yaşındaki V.M., topu almak isterken çivili tahtanın üzerine düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan operasyonla, çocuğun eline batan çivi çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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