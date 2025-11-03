Parkta oturuyordu! Ne olduğunu anlamadan bıçaklandı
Aksaray'da gece yarısı bir parkta oturan 23 yaşındaki bir kişi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli, güvenlik güçleri tarafından aranırken yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.
- Aksaray'da parkta oturan 23 yaşındaki E.C.A. bacağından bıçaklandı.
- Şüpheli olay yerinden kaçtı ve polis tarafından aranıyor.
- Yaralı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olarak bildirildi.
Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi üzerindeki bir parkta edinilen bilgiye göre, parkta oturan E.C.A. (23) isimli şahıs parkta oturduğu sırada iddiaya göre tanımadığı bir kişi tarafından bacağından yaralandı.
NE OLDUĞUNU ANLAMADAN BIÇAKLANDI
Olayı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralı şahsı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin peşine düştü. Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.