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Eskişehir'de Parkta Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Eskişehir'de Parkta Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı
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Eskişehir’de parkta oturan bir şahıs, yanına gelen ve bir süre tartıştığı kimliği belirsiz şahsın döner bıçaklı saldırısına uğradı.

Eskişehir'de parkta oturan bir şahıs, yanına gelen ve bir süre tartıştığı kimliği belirsiz şahsın döner bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun 3 farklı yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak'ta bulunan Kumubel Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisinde oturan bir şahıs, karşıdan gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, yanında getirdiği döner bıçağı ile parkta oturan ve tartıştığı şahsı 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında gerçekleşen olayın ardından şüpheli hızla kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay sırasında park kenarında tezgahında çalışan esnaf Metin Öz, yaşanan dehşet anlarını anlatarak, "Biz o esnada burada beraber biber temizliyorduk. Yaralanan adamın arkası dönüktü. Karşıdan gelen şahıs bıçağı taktı kaçtı. Ben de olayın ardından korkup uzaklaştım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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