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Sandıklı'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Sandıklı'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Kusura köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.T.'ye ait otomobil evin önünde park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracı saran alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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