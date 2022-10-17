Park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde gören kadın sinir krizi geçirdi

Bahçeşehir Bölgesi Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önünde meydana gelen olayda 3. Bölge kavşağından Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin A. idaresindeki 34 BLU 456 plakalı honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında park halinde olan Özlem Ş.'ye ait Toyota marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile park halindeki otomobil bahçeye uçtu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza maddi hasar ile atlatılırken, aracının başına gelen Özlem Ş., park halinde bıraktığı otomobili bahçeye uçmuş halde görünce sinir krizleri geçirdi. Otomobiline gözü gibi baktığını ve bir çizik bile yapmadığını belirten Özlem Ş'nin yakınları sinir krizi geçiren kadını teskin etmeye çalıştı.

Kaza yerinden kareler;