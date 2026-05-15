Duruşmaya oğlunun portresiyle gelen anne: 'Ne olur bir an önce ceza verin de buralara gelmeyeyim'

Antalya'da kendisinden sigara isteyen gençler tarafından darbedilip, çantası gasp edilen ve 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Paramedik Hamit Aras'ın ölümüne ilişkin davanın 4'üncü duruşması görüldü. Duruşmaya oğlunun portresiyle gelen anne Şükriye Tavşan, "Niye uzuyor bu dava, bir an önce cezalansınlar rahatlayayım. Bu gidişle kendimi de kaybedeceğim. Ne olur bir an önce ceza verin de buralara gelmeyeyim" dedi.

Paramedik Hamit Aras'ın darbedilip, çantasının gasp edilmesinin ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 4'üncü duruşması, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğulları, Hamit Aras'ın annesi Şükriye Tavşan ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan Gökhan A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Kemik yaşı raporu mahkemeye ulaştı

Bir önceki duruşmada sanık Muhammet Emir K. ile İ.S.'nin kemik yaşlarının belirlenmesi için rapor istenmişti. Mahkemeye ulaşan raporda, Muhammet Emir K.'nın kemik yaşının 22 olduğu belirtildi. İ.S.'ye ilişkin kemik yaşı tespit raporunun ise beklendiği bilgisi paylaşıldı. Sanık Muhammet Emir K.'nın avukatı, müvekkilinin hastanede doğduğunu ve 18 yaşından küçük olduğunu öne sürerek, mahkeme heyetine doğum belgesini sundu. Hamit Aras'ın annesi Şükriye Tavşan'ın avukatı Kerem Polat ise yaş tahsisi talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Muhammet Emir K. savunmasında, "Gelen rapordan bir şey anlayamadım" dedi. Tutuklu sanıklardan Savaş İnceoğulları ise, "İçinde bulunduğum durumdan pişmanım" ifadelerini kullandı. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanan G.A. da, "Diyeceğim bir şey yok" dedi.

Acılı anne oğlunun portresiyle adliyeye geldi

Duruşmaya oğlunun portresiyle gelen anne Şükriye Tavşan, "Niye uzuyor bu dava, bir an önce cezalansınlar rahatlayayım. Burada arkadaşlarını görünce üzülüyorum. Bu gidişle kendimi de kaybedeceğim. Ne olur bir an önce ceza verin de buralara gelmeyeyim" diyerek gözyaşları içinde feryat etti.

Mahkeme heyeti, Hamit Aras'ın annesinin avukatı tarafından yapılan yaş tahsisi talebini kabul etti. Heyet, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, 3 Mart 2025'te gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Muratpaşa 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan 30 yaşındaki Paramedik Hamit Aras, Ramazan'ın ilk günü bir arkadaşıyla sahur yaptıktan sonra arkadaşının "kal" ısrarını geri çevirerek evine gitmek üzere yola çıktı. Ticari taksiyle Doğu Garajı bölgesine gelen Aras, evine yaklaşık 150 metre kala araçtan indi. Bu sırada yaşları 16 ile 21 arasında değişen dört genç yanına gelerek kendisinden sigara istedi. Aras, sigara kullanmadığını söyleyip yoluna devam etti. Ancak gençler arkasından gelerek Aras'ı darbetti. Kafasına aldığı darbeyle yere yığılan Aras, kaldırıma çarpmasıyla ağır yaralandı. Şüpheliler, yerde hareketsiz yatan Hamit Aras'ın çantasını alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yerde yatan kişinin meslektaşları Hamit Aras olduğunu gördü. Kalbi duran genç paramedik, olay yerinde yapılan müdahale ile yeniden hayata döndürüldü. Aras, önce yakınlardaki özel bir hastaneye, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Aras, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüpheliler İ.S. (16), G.A. (17), Savaş İnceoğlulları (21) ve Muhammet Emir K.'yi (17) yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aras'a vurduğunu kabul eden Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğlulları tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.S. ve G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde Aras'ı darbederek çantasını aldıklarını, içindeki eşyaları aldıktan sonra birkaç sokak ileride çantayı yaktıklarını söyledikleri öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı