Papa 14. Leo İznik'i Ziyaret Edecek
Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti sırasında İznik Bazilika Müzesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Dron ile görüntülenen müze, Papa'nın ziyaret programı kapsamında özel bir inceleme platformu ile hazırlanıyor.
Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği İznik Bazilika Müzesi, dron ile görüntülendi.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Papa 14. Leo'nun İznik'i de ziyaret etmesi beklenirken, İznik Bazilika Müzesi, dron ile görüntülendi. Papa Leo'nun resmi ziyareti çerçevesinde incelemede bulunacağı bazilikanın kıyısında özel bir ziyaret platformu inşa edildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa