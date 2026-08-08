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Karasu'da Motosiklet-Panelvan Çarpışması: Ağır Yaralı

Karasu'da Motosiklet-Panelvan Çarpışması: Ağır Yaralı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde cankurtaran M.T.Y.'nin kullandığı motosiklet panelvanla çarpıştı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi ve inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde panelvan ile çarpışan motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı.

Yalı Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde cankurtaran olarak görev yapan M.T.Y.'nin kullandığı motosiklet, panelvan ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. M.T.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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