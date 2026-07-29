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Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
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Adıyaman’da panelvan araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü kadın ile motosiklette bulunan 2 çocuk yaralandı.

Adıyaman'da panelvan araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü kadın ile motosiklette bulunan 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerinde Hanife L. idaresindeki 02 AGD 361 plakalı motosiklet ile Engin Y. idaresindeki 02 AK 053 plakalı panelvan tipi araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hanife L. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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