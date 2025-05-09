Pancar Toplarken Düşen Adam Helikopterle Kurtarıldı

Pancar toplarken ayağını kıran şahıs helikopterle kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'de pancar toplamak için çıktığı dağlık bölgede dengesini kaybederek düşüp ayağını kıran 70 yaşındaki Mehmet Akboğa, askeri helikopterle kurtarıldı.

Pancar toplamaya giden ancak kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Mehmet Akboğa için jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışması sonucunda bulunan Akboğa'nın pancar toplarken dengesini kaybedip düştüğü ve ayağını kırdığı tespit edildi. Dağlık ve kayalık bölgede karadan indirilmesi zor olan Akboğa için askeri helikopter havalandı. Düştüğü bölgeden alınan Akboğa, helikopterle Fatih Kışlası'na getirilerek oradan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akboğa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.