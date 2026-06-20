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Karadeniz'de Panama bayraklı gemiye İHA isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı

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Panama Denizcilik Otoritesi, Karadeniz'de Panama bayraklı bir gemiye düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 1 mürettebatın öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının kaynağı belirtilmezken, gemilere Ukrayna ve Rus sularından kaçınma uyarısı yapıldı.

Panama Denizcilik Otoritesi (AMP), Karadeniz'de Panama bayraklı bir gemiye düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 1 mürettebat üyesinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

AMP'den yapılan açıklamada, dün Karadeniz'de Panama bayraklı bir gemiye İHA saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırıda 1 mürettebat üyesinin yaşamını yitirdiği, biri ağır olmak üzere 2 denizcinin de yaralandığı ifade edildi. Geminin rotasına devam edebildiği aktarılırken, İHA saldırısının hangi ülke tarafından gerçekleştirildiği belirtilmedi. Ancak gemilere Karadeniz'de ve kuzeydeki Azov Denizi'nde Ukrayna ve Rus sularından kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Panama, dünya ticaret filosunun yaklaşık yüzde 16'sının bayrağı altında seyrettiği dünyanın en büyük gemi siciline sahip ülke olarak biliniyor. - PANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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