Pamukova'da Yabancı Uyruklu Yolcuların Olduğu Otomobil Ağaçla Çarpdı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 2'si kadın toplam 4 yabancı uyruklu şahsın içerisinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada 26 yaşındaki kadın yaralandı.

Kaza, Pamukova Pınarlı-Çilekli Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2'si kadın toplam 4 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu 38 JH 536 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsü M.R.'nin (32) kontrolünden çıkarak ağaca çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan W.Z. (26) isimli yabancı uyruklu kadın yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yaralı kadın otomobilden çıkarılarak ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA