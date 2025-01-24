Üye Girişi
Haberler
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı
Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de adliyeye getirildi

Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de ifadeye çağrıldı
Bakan Tunç'tan Özel'e 'bilirkişi raporu' tepkisi: Korsan metni rapor diye paylaştı

Özel'in paylaştığı "Bilirkişi raporu" doğru mu? Bakan Tunç topa girdi

Pamukova'da Yabancı Uyruklu Yolcuların Olduğu Otomobil Ağaçla Çarpdı

Pamukova'da Yabancı Uyruklu Yolcuların Olduğu Otomobil Ağaçla Çarpdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, 4 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada 26 yaşındaki W.Z. yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 2'si kadın toplam 4 yabancı uyruklu şahsın içerisinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada 26 yaşındaki kadın yaralandı.

Kaza, Pamukova Pınarlı-Çilekli Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2'si kadın toplam 4 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu 38 JH 536 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsü M.R.'nin (32) kontrolünden çıkarak ağaca çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan W.Z. (26) isimli yabancı uyruklu kadın yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yaralı kadın otomobilden çıkarılarak ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı
img

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
img

Tarihin en büyük sınır dışı operasyonu başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Trump, tarihin en büyük sınır dışı operasyonunu başlattı

Tarihin en büyük sınır dışı operasyonu başladı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.