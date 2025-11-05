Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Pamukova Turgutlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametine seyir halinde olan H.S. idaresindeki 54 AAD 627 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki tahliye kanalına çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü H.S. ile yolcu N.S., ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebi ile bölgede bir süre tek şeritten sağlanan ve yan yoldan sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü. Jandarma kaza ile alakalı inceleme başlattı. - SAKARYA