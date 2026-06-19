Sakarya'da iş yerini kundaklayan 3 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen iş yeri kundaklama olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerden birinin, İstanbul Esenyurt'ta gerçekleşen bir araç kundaklama olayının da faili olduğu tespit edildi.

Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 17 Haziran 2026 günü saat 03.50 sıralarında Pamukova ilçesinde bir iş yerinin kundaklanması üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Kundaklama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen G.S. (29), O.S. (20) ve A.Y. (18) isimli 3 şüphelinin Pamukova ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenlendi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen motosiklet, kask ve şapka ele geçirildi.

İstanbul'daki olay da aydınlatıldı

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgulanması ve devam eden soruşturma sürecinde önemli bir detaya ulaşıldı. Yakalanan şüphelilerden G.S. isimli şahsın, 12 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen bir araç kundaklama olayının da şüphelisi olduğu ve arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.S., O.S. ve A.Y. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı