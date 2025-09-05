Haberler

Pamukkale'de Trafikte Makas Atan Sürücüye 9 Bin 267 TL Ceza

Pamukkale'de Trafikte Makas Atan Sürücüye 9 Bin 267 TL Ceza
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tehlikeli sürüş yaparak makas atan bir otomobil sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi. Olay, vatandaşların polise ihbarı ile ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarında trafikte tehlikeli makas atarak ilerleyen bir sürücüyü fark eden vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü EDS Merkezi tarafından geriye dönük yapılan kamera incelemesinde, söz konusu beyaz renkli aracın Acıpayam Bulvarı üzerinden Üniversite Kavşağı istikametine doğru ilerlediği sırada, trafiği aksatacak ve diğer yol kullanıcılarını tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardın şerit değiştirerek "makas" tabir edilen ihlali gerçekleştirdiği tespit edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu davranış nedeniyle, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-g maddesi uyarınca 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
