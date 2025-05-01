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Pamukkale'de Mantar Toplamak İçin Çıkan Yaşlı Dağcıdan İki Gündür Haber Yok

Pamukkale'de Mantar Toplamak İçin Çıkan Yaşlı Dağcıdan İki Gündür Haber Yok
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 70 yaşındaki Mevlüt Kandemir, mantar toplamak için gittiği yaylada kayboldu. 2 gündür kendisinden haber alınamayan Kandemir için arama çalışmaları devam ediyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki evinden mantar toplamak için yaylaya giden 70 yaşındaki dağcıdan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Mevlüt Kandemir, geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde evinden ayrılarak Zeytinköy Yaylası Karataş mevkine mantar toplamaya gitti. Doğa yürüyüşleri yapmayı seven, daha öncesinden de grup veya bireysel olarak aynı bölgeye defalarca mantar toplamaya giden Mevlüt Kandemir'den o saatten itibaren bir daha haber alınamadı.

Ailesinin yaptığı kayıp başvurusunun ardından Mevlüt Kandemir için kamu kurumları ve gönüllü kuruluşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Kayıp dağcının gitmiş olabileceği güzergahlar olan Bağbaşı ve Zeytinköy yaylaları istikametinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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