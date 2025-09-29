Haberler

Pamukkale'de Düğün Töreninde Kavga: Gelin ve Damat Arasında Gergin Anlar

Pamukkale'de Düğün Töreninde Kavga: Gelin ve Damat Arasında Gergin Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir düğün töreninde alkol kullanımı nedeniyle gelin ve damat tarafı arasında kavga çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, gelin ve damat arada kalıp zor anlar yaşadı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün töreninde alkol içilmesi sebebiyle gelin ve damat tarafı arasında kavga çıktı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde damat tarafı alkol kullandı. Düğünde alkol kullanılmasından rahatsız olan gelini ağabeyi ile damat tarafı arasında tartışma çıktı. Tartışma da daha ilerleyerek kavgaya dönüştü. Gelin tarafı ve damat tarafı arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken arada kalan gelin ve damat yerde sürüklendi. Kavga polisin ve diğer misafirlerin müdahalesiyle sona erdiği ve gelinin ağabeyinin hafif yarandığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Genç adamın boğazını kestiği anlar kamerada

Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Boğaz kesme anları kamerada
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.