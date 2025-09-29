Pamukkale'de Düğün Töreninde Kavga: Gelin ve Damat Arasında Gergin Anlar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün töreninde alkol içilmesi sebebiyle gelin ve damat tarafı arasında kavga çıktı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde damat tarafı alkol kullandı. Düğünde alkol kullanılmasından rahatsız olan gelini ağabeyi ile damat tarafı arasında tartışma çıktı. Tartışma da daha ilerleyerek kavgaya dönüştü. Gelin tarafı ve damat tarafı arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken arada kalan gelin ve damat yerde sürüklendi. Kavga polisin ve diğer misafirlerin müdahalesiyle sona erdiği ve gelinin ağabeyinin hafif yarandığı öğrenildi. - DENİZLİ