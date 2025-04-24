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Pamukkale'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Pamukkale'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3.9 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, depremin merkezi Irganlı Mahallesi olup, yer kabuğunun 13.34 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Denizli il genelinde hissedilmesine rağmen herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3.9 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre, saat 03.30'da merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 13.34 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Denizli il genelinde hissedildi. Kısa süreliğine paniğe neden olan depremle ilgili her hangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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