Pamuk Araştırma Enstitüsü’ndeki rüşvet iddiasına operasyon

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'ne özel şirketlerden rüşvet alındığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitü Müdürü M.K.Ş. ile Ş.B., H.E. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirildi. Jandarma ekiplerince makam odalarında yapılan aramalarda, bazı malzeme ve materyallere incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığında rüşvet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve örgüt kurma suçlamaları kapsamında ifade verdi. Savcılık, M.K.Ş. ve Ş.B.'yi tutuklama talebiyle, H.E. ve S.Ç.'yi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Mahkeme heyeti, 4 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Adliye çıkışında bekleyen yakınları, şüphelileri alkışlarla karşıladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı