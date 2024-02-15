Palandöken geçidinde mahsur kaldılar

ERZURUM - Erzurum- Tekman karayolu Palandöken mevkiinde mahsur kalan sürücüler Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum - Tekman karayolu Palandöken geçidinden sabah saatlerinde mahsur kalan araçlar Karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Kar ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kalan onlarca araç ekiplerin yolu açmasıyla öğle saatlerinde yollarına devam edebildi. Palandöken geçidinde bir an önce tünel yapılmasını isteyen vatandaşlar her kış döneminde bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.