Palandöken'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesinde A.P. ve B.K. isimli iki şahıs alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında B.K., A.P.'yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı A.P.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan B.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. - ERZURUM