2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır

Afganistan resmi makamları, Pakistan'ın Paktika ve Nangarhar vilayetlerinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında çoğu sivil 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Afgan hükümeti, Pakistan ordusunun saldırılarını kınadı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

  • Pakistan'ın Afganistan'ın doğu vilayetleri Paktika ve Nangarhar'a düzenlediği hava saldırısında 25 kişi hayatını kaybetti.
  • Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'ın sivil yerleşim bölgelerine ve bir okula hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.
  • Afganistan Hükümet Sözcüsü, Pakistan'ın kadın ve çocukları hedef aldığını belirtti.

Pakistan'ın dün akşam saatlerinde Afganistan'a düzenlediği hava saldırısının bilançosu açıklandı. Afganistan resmi makamları, saldırıların hedefindeki doğu vilayetleri Paktika ve Nangarhar'da çoğu sivil olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti.

"KADIN VE ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR"

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ülkelerindeki güvenlik zaafiyetlerini kadın ve çocukları hedef alarak telafi etmeye çalıştıklarını söyledi.

"ONLARCA MASUMU ÖLDÜRDÜLER"

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Önceki saldırganlıklarını sürdüren Pakistan ordusu, Nangarhar ve Paktika'nın doğu illerindeki çeşitli sivil yerleşim bölgelerine ve bir okula hava saldırıları düzenleyerek, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca masumun ölmesine ve yaralanmasına neden oldu.

"BU EYLEMİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bakanlık, bu eylemi şiddetle kınamaktadır. Bu eylemin uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilkelerine ve İslami değerlere aykırı olduğunu bilmektedir. Bakanlık, ülkenin egemenliğini savunmayı ve halkını korumayı dini ve ulusal sorumluluğu olarak görmektedir ve uygun zamanda hesaplanmış bir karşılık açıklayacaktır.

Pakistan ordusunun sivillere hava saldırıları, Pakistan istihbaratının başarısızlığını gösteriyor ve bu saldırılar, iç başarısızlıklarını gizleyemeyecek" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEngin Farş:

Afganistan uluslararası hukuktan mı bahsetmiş şaka mısın sen uluslar arası hukuk olsa senin oradaki afgan halkına afgan kadınına uyguladığın zulmün olmaması lazım başta senin olmaman lazım. İşine geldimi uluslar arası hukuk işine gelmedi mi benim yasam benim kurallarım ne güzel iş

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGurcan Ozturk:

Keşke ulusal ve uluslararası kavramlarını anlatabilsek...

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıMuratsa:

Rusya 50 füze 250 iha saldirisi var 1 can kaybı bu mallar 25 can kaybı

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkadirozerr:

taliban afgan halkına din adı altnda zulüm yapuyor vede dünya sessiz kalıyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

