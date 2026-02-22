2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Afganistan resmi makamları, Pakistan'ın Paktika ve Nangarhar vilayetlerinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında çoğu sivil 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Afgan hükümeti, Pakistan ordusunun saldırılarını kınadı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.
- Pakistan'ın Afganistan'ın doğu vilayetleri Paktika ve Nangarhar'a düzenlediği hava saldırısında 25 kişi hayatını kaybetti.
- Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'ın sivil yerleşim bölgelerine ve bir okula hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.
- Afganistan Hükümet Sözcüsü, Pakistan'ın kadın ve çocukları hedef aldığını belirtti.
Pakistan'ın dün akşam saatlerinde Afganistan'a düzenlediği hava saldırısının bilançosu açıklandı. Afganistan resmi makamları, saldırıların hedefindeki doğu vilayetleri Paktika ve Nangarhar'da çoğu sivil olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti.
"KADIN VE ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR"
Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ülkelerindeki güvenlik zaafiyetlerini kadın ve çocukları hedef alarak telafi etmeye çalıştıklarını söyledi.
"ONLARCA MASUMU ÖLDÜRDÜLER"
Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Önceki saldırganlıklarını sürdüren Pakistan ordusu, Nangarhar ve Paktika'nın doğu illerindeki çeşitli sivil yerleşim bölgelerine ve bir okula hava saldırıları düzenleyerek, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca masumun ölmesine ve yaralanmasına neden oldu.
"BU EYLEMİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Bakanlık, bu eylemi şiddetle kınamaktadır. Bu eylemin uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilkelerine ve İslami değerlere aykırı olduğunu bilmektedir. Bakanlık, ülkenin egemenliğini savunmayı ve halkını korumayı dini ve ulusal sorumluluğu olarak görmektedir ve uygun zamanda hesaplanmış bir karşılık açıklayacaktır.
Pakistan ordusunun sivillere hava saldırıları, Pakistan istihbaratının başarısızlığını gösteriyor ve bu saldırılar, iç başarısızlıklarını gizleyemeyecek" denildi.