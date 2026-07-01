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Pakistan'da turistleri taşıyan tekne alabora oldu: 7 ölü

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Pakistan'ın Swat bölgesindeki Saifullah Gölü'nde turist taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı. Ayrıca bölgedeki sellerde 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Swat Nehri üzerindeki Saifullah Gölü'nde turistleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Swat bölgesinde turistleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Yerel acil yardım servisinden yapılan açıklamada, Swat Nehri üzerindeki Saifullah Gölü'nde meydana gelen kazanın ardından bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi. Çalışmalarda 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 2 kişinin ise kurtarıldığı kaydedildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi paylaşmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bölgede akıntıya kapılan bir araçtan kurtarılan kişiler yer aldı.

Öte yandan Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA) sel nedeniyle bazı bölgelerdeki evlerde, camilerde, iş yerlerinde ve altyapıda büyük çaplı hasar meydana geldiğini belirtti. - SWAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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