Pakistan: '228 Taliban askeri öldürüldü, 314 Taliban askeri ise yaralandı'

Pakistan, sınır bölgesinde artan çatışmaların ardından Afganistan'a savaş ilan etti. Gece boyunca Pakistan-Afganistan arasında yaşanan yoğun çatışmaların ardından Pakistan ordusu son bilgileri paylaştı. Pakistan Ordu Sözcüsü, çatışmalarda 228 Taliban askerinin öldürüldüğünü, 314 Taliban askerinin ise yaralandığını açıkladı. Taliban'a ait 74 mevzinin yerle bir edildiğini, 18'inin ise ele geçirildiğini bildiren sözcü, Pakistan tarafında ise 27 kişinin yaralandığını kaydetti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarari, Pakistan'ın üç şehrine dronlarla saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Abbotabad, Swabi ve Nowshera'da küçük dronlar düşürüldü. Can kaybı ya da hasar yok" dedi.

"Pakistan'ı bu çatışmaya zorlayan Taliban'dır"

Pakistan'ın eski Maliye Bakanı Miftah Ismail, Pakistan hükümeti ve halkının Afganistan'ın vatandaşlarına karşı hiçbir düşmanlığı olmadığını söyleyerek, "Ancak Pakistan'ı bu çatışmaya zorlayan Taliban'dır. Sınırın her iki tarafındaki masum sivillerin iyiliği için Taliban'ın Pakistan'a yönelik saldırılarını ve terörizmini durdurmasını umuyorum" dedi. - İSLAMABAD

