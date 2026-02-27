Haberler

Pakistan: "228 Taliban askeri öldürüldü, 314 Taliban askeri ise yaralandı"

Pakistan hükümeti, Afganistan ile olan sınırında yaşanan çatışmalarda 228 Taliban askerinin öldüğünü ve 314'ünün yaralandığını bildirdi. Pakistan, Taliban'a karşı savaş ilan etti.

Pakistan hükümeti, Pakistan-Afganistan arasında dün akşam saatlerinden bu yana yaşanan yoğun çatışmalarda 228 Taliban askerinin öldürüldüğünü, 314 Taliban askerinin yaralandığını açıkladı. Çatışmalarda Pakistan tarafında ise 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan, sınır bölgesinde artan çatışmaların ardından Afganistan'a savaş ilan etti. Gece boyunca Pakistan-Afganistan arasında yaşanan yoğun çatışmaların ardından Pakistan ordusu son bilgileri paylaştı. Pakistan Ordu Sözcüsü, çatışmalarda 228 Taliban askerinin öldürüldüğünü, 314 Taliban askerinin ise yaralandığını açıkladı. Taliban'a ait 74 mevzinin yerle bir edildiğini, 18'inin ise ele geçirildiğini bildiren sözcü, Pakistan tarafında ise 27 kişinin yaralandığını kaydetti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarari, Pakistan'ın üç şehrine dronlarla saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Abbotabad, Swabi ve Nowshera'da küçük dronlar düşürüldü. Can kaybı ya da hasar yok" dedi.

"Pakistan'ı bu çatışmaya zorlayan Taliban'dır"

Pakistan'ın eski Maliye Bakanı Miftah Ismail, Pakistan hükümeti ve halkının Afganistan'ın vatandaşlarına karşı hiçbir düşmanlığı olmadığını söyleyerek, "Ancak Pakistan'ı bu çatışmaya zorlayan Taliban'dır. Sınırın her iki tarafındaki masum sivillerin iyiliği için Taliban'ın Pakistan'a yönelik saldırılarını ve terörizmini durdurmasını umuyorum" dedi. - İSLAMABAD

