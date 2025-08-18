Pakistan'da Muson Yağmurlarında Can Kaybı 674'e Yükseldi

Pakistan'da Muson Yağmurlarında Can Kaybı 674'e Yükseldi
Güncelleme:
Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 674'e ulaşırken, hükümet afet bölgelerine destek verme kararı aldı.

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 674'e yükseldi.

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda can kaybı arttı. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana ülke genelinde muson yağmurları kaynakları can kaybının 674'e, yaralı sayısını ise 927'ye yükseldiği ifade edildi. NDMA, can kayıplarının çoğunun ani sel baskınları, yıkılan binalar ve yıldırım düşmesi sonucu yaşandığını aktardı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, federal hükümetin sel ve heyelanlardan etkilenenlere destek olacağını açıkladı. Kabine üyeleri ise bir aylık maaşlarını afet bölgelerine bağışlama kararı aldı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
