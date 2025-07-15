Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi
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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi
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Pakistan genelinde etkili olan muson yağışları nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.

Pakistan genelinde etkili olan muson yağışlarının neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.

PAKİSTAN'DAKİ SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 117

Pakistan genelinde etkili olan muson yağışları nedeniyle meydana gelen sellerde can kaybı arttı. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde sellerde 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 117'ye, yaralıların sayısının ise 253'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, ayrıca en çok can kaybının 40 kişinin hayatını kaybettiği Pencab eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PDMA) tarafından yapılan açıklamada da, Hindistan üzerinden ülkeye gelmesi beklenen alçak basınç havaları nedeniyle 17 Temmuz tarihine kadar ülkenin merkez ve yüksek rakımlı bölgelerinde şiddetli yağışların etkili olmasının öngörüldüğünün altı çizildi.

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi

İklim değişikliklerine karşı savunmasız haldeki Pakistan'ın yaklaşık 240 milyonluk nüfusu son zamanlarda giderek artan bir sıklıkla şiddetli hava koşullarından etkileniyor. Ülkede 2022 yılında daha önce benzeri görülmemiş muson yağışları sonucu meydana gelen sellerde ise bin 700 kişi hayatını kaybetmiş, birçok bölge hala hasarın etkisini atlatamayacak şekilde zarar görmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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