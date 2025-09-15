Pakistan'da Muson Yağışları Hayatları Alıyor: Ölü Sayısı 985'e Ulaştı

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatın kaybedenlerin sayısı 985'e yükseldi.

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışlarının bilançosu ağırlaşıyor. Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatın kaybedenlerin sayısı 985'e yükselirken, bin 62 yaralı kayda geçti.

Muson mevsiminin başlangıcından bu yana yaşanan ani seller, ev çökmeleri, toprak kaymaları ve diğer yağış kaynaklı afetlerde en fazla can kaybı 504 ölümle Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yaşandı. Pencap eyaletinde 287 ölüm, 80 ölüm Sindh'de, 41 ölüm Gilgit-Baltistan'da, 38 ölüm Azad Keşmir'de, 26 ölüm Belucistan'ta, 9 ölüm ise başkent İslamabad'da kaydedildi.

Pencap'ta 2 milyondan fazla kişi tahliye edildi

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, sadece Pencap eyaletinde 4 bin 700'den fazla köy selden etkilendi. Yağışlar nedeniyle taşan Çenab Nehri 2 bin 475 köyü, Ravi Nehri de bin 458 köyü sular altında bıraktı. Eyalette 4,5 milyon kişi selden etkilenirken, 2 milyondan fazla kişi tahliye edildi. - İSLAMABAD