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Pakistan'da hastane yangını! 5 çocuk hayatını kaybetti

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Pakistan'da bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümünde yangın çıktı. Yangın sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti. Klima sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 74 çocuk kurtarılırken itfaiye ekipleri yangını konrtol altına aldı.

Pakistan'ın Sahiwal kentinde bir hastanenin klima sisteminin kısa devre yapması sonucunda çocuk hastalıkları bölümünde yangın çıktı. Olayda 5 çocuk hayatını kaybetti.

KLİMA SİSTEMİ YANGIN ÇIKARDI

Ülkenin Pencap eyaletine bağlı Sahiwal şehrinde bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümündeki klima sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yetkililer yangın nedeniyle çocuk bölümünün tahliye edildiğini ancak 5 çocuğun hayatını kaybettiğini, 74 çocuğun ise aileleri ve personel tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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