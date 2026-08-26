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İslamabad'da hastanede yangın: 15 bebek öldü

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Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 15 bebek hayatını kaybetti, 1 bebek kurtarıldı. Yangının klima kompresörünün patlaması sonucu çıktığı belirtildi. Başbakan Şerif soruşturma başlatılmasını emretti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir hastanede çıkan yangında 15 bebek hayatını kaybetti.

İslamabad'da bulunan Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'ndeki Anne ve Çocuk Merkezi'nin üçüncü katındaki yenidoğan ünitesinde yerel saatle 06.45 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yenidoğan ünitesindeki 16 bebekten 15'i hayatını kaybetti, yalnızca 1 bebek kurtarılabildi. Yangının, çocuk bakım ünitesinde klima kompresörünün patlaması sonucu çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ailelere başsağlığı dileklerini iletti ve olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatını verdi. Başbakan Şerif, sorumluların "en sert şekilde" cezalandırılacağı sözünü verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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