Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve bombalı saldırı: 5 ölü

Güncelleme:
Pakistan'ın Hayber-Pakhtunkhwa eyaleti Karak bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan minibüse düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber-Pakhtunkhwa eyaletinde terör saldırısı düzenlendi. Karak bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan minibüse düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Karak Polis Sözcüsü Shaukat Khan yaptığı açıklamada, "İyi silahlanmış ondan fazla terörist, bir polis devriye aracına pusu kurdu ve beş polis memurunun şehit olmasına neden oldu" dedi. Khan, saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis takviyesinin sevk edildiğini söyledi.

Polis Sözcüsü Shaukat Khan, "Suç mahallinden deliller toplandı ve failleri yakalamak için kapsamlı bir arama operasyonu şu anda devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Polis, terörle mücadelede her zaman ön cephede rol oynamıştır" dedi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. - İSLAMABAD

