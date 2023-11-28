Özlem Öz ve Tayyar Öz Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan ihbarlar sonucunda çift hakkında çeşitli suçlamalarla soruşturma başlatıldı.
Güzellik merkezi bulunan sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çifti hakkında yapılan ihbarlar üzerine çalışma yürütüldü.
Savcılık, Öz çifti hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.