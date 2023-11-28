Haberler ›› 3. Sayfa ›› Özlem Öz ve Tayyar Öz Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Özlem Öz ve Tayyar Öz Hakkında Soruşturma Başlatıldı

28 Kasım 2023 14:19 Son Güncelleme: 14:21 Abone Ol

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan ihbarlar sonucunda çift hakkında çeşitli suçlamalarla soruşturma başlatıldı.