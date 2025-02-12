Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi

Gözler 11 Nisan'a çevrildi! İmamoğlu'yla ilgili ses getirecek gelişme
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak

Özlem Gürses'in ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Özlem Gürses hakkında yayında kullandığı ifadeler nedeniyle "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan ev hapsi kararı verilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. 52 gün sonra cezası kaldırılan Gürses'in elektronik kelepçesi canlı yayın sırasında çıkarılırken o anlarda gözyaşı döken ünlü gazeteci "Özgürlük güzel" ifadelerini kullandı.

Youtube kanalındaki bir ifadesi nedeniyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

SICAK BİR GELİŞME YAŞANDI

Elektronik kelepçe takılan ve yaşananların ardından Sözcü TV'deki yayınlarını evinden sürdüren Özlem Gürses ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Özlem Gürses'in ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırıldı

"52 GÜN SONRA İLK DEFA KAPININ DIŞINA ÇIKIYORUM"

Gürses hakkında verilen ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırıldı. Gürses'in kelepçesinin çıkarıldığı anlar yayın sırasında izleyicilerle paylaşılırken, ev hapsi kararı kaldırılan gazeteci kelepçesinin çıkarılmasının hemen ardından "52 gün sonra ilk defa kapının dışına çıkıyorum, özgürlük güzel" ifadelerini kullandı.

"GEÇMEZ DENEN ZAMAN GEÇER"

Daha sonra gözyaşlarını tutamayan Gürses, "Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomda işimin başındayım" diye konuştu.

Özlem Gürses'in ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırıldı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
img

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
img

Togg içerisindeki diyaloglar efsane
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSuat Görgülü:

Vatan haini akıllanmıştır inşallah

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

tamam özlem yaşına göre bacakların fit anladık

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArda Yıldız:

yapmacıktan ağlamaya çalışmak. bu kadar belli etmeyin yahu.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

bu iktidar gidince özgür basının ayağına pranga vurulamayacak

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Ben Haberler.com editörü olsam kendini bilmez insanların haberlerini yayınlamam yorumlara bakıyorum büyüye saygıade hiçbir şey kalmamış yazıklar olsun

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Sultan:

İnşallah kahramanlaştırmazlar bunu

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıapolat:

akıllı ol... aklını alır Devlet

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıapolat:

artık haddini hududunu öğrenmişsindir. akıllı olacaksın Devlete baş kaldırmayacaksın. Bu sana uyarı olsun Büyük Türk Devletinden

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

Ülkede herkes de bi özgüven patlaması var isteyen istediğine laf söyleyip hakaret etme yetkisi buluyor nedense

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü

Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.