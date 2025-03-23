Özgür Özel'in işaret ettiği Serdar Haydanlı'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınanlardan Serdar Haydanlı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimi, sorgulama sonucunda Haydanlı'nın "kaçacaklarına yönelik somut olgu ve delilleri karartma ihtimalleri" bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. Haydanlı'nın sulh ceza hakimine verdiği ifade ortaya çıktı.

"ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "gözaltına alındığı anda Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürü Ali Erdoğan'ı aradığını,bunun üzerine serbest bırakıldığını ve bunları açıklamasının üzerine yeniden gözaltına alındığını" söylediği Serdar Haydanlı'nın ifadesi ise şöyle oldu:

"Beş yıl boyunca ismi geçen firmaların hiçbiriyle ticaret yapmamışım, hiçbirini tanımıyorum, bilmiyorum. Dolayısıyla tahliyemi talep ediyorum. 2018 ve 2019 yılında İBB Kültür A.Ş'den etkinlik ve organizasyon ihalesi aldık. Bunun haricinde İBB ile hiçbir ticari bağımız olmadı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

"ADLİ KONTROL YETERSİZ KALACAK" GEREKÇESİ

Sulh Ceza Hakimliği, "mevcut delil durumu, MASAK raporu, tanık beyanları, HTS inceleme raporu, vergi inceleme uzman raporu, dosyadaki bilgi ve belgeler çerçevesinde suçu işlediklerine ilişkin kuvveti suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptanması, kaçacaklarına yönelik somut olgunun varlığı, üzerlerinde baskı oluşturularak delillerin karartılabileceği, delillerin tam olarak toplanmamış olması, bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı" gerekçesiyle 7 kişinin tutuklanmalarına karar verdi.

ÖZGÜR ÖZEL SERBEST BIRAKILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB binasında düzenlediği basın toplantısında, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma kapsamında şubeden serbest bırakılan tek ismin hakkında 'Naylon fatura kesiyor' denilen Serdar Haydanlı olduğunu iddia etti.

Saraçhane'deki İBB binasında konuşan Özel, Haydanlı ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Gözaltı listesinde vardı. Bakın bu polislerin gözaltı listesi. Gözaltına alınanlara elde diye yazılmış, gelmeyenlerin yanına firari yazılmış. Bir kişiye şubeden serbest yazmışlar, o da Serdar Haydanlı. Madem soruldu, söyleyelim. Serdar Haydanlı'nın o gün serbest kaldığını herkes biliyor. Partinin genel başkanı olarak avukat arkadaşlarıma 'gidin bulun, sağlığını moralini, ailesine bir notu var mı sorun' dedim. Biz hepsini bulduk, Serdar beyi bulamadık. Nezarethanede bulamadık. Avukatların görüşme serbestisi var ama kendisini bulamadık."