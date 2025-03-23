Özgür Özel'in işaret ettiği Serdar Haydanlı tutuklandı

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında ilk tutuklama kararları çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in işaret ettiği Serdar Haydanlı dahil 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

ÖZGÜR ÖZEL SERBEST BIRAKILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB binasında dün düzenlediği basın toplantısında, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma kapsamında şubeden serbest bırakılan tek ismin hakkında 'Naylon fatura kesiyor' denilen Serdar Haydanlı olduğunu iddia etti.

Saraçhane'deki İBB binasında konuşan Özel, Haydanlı ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Gözaltı listesinde vardı. Bakın bu polislerin gözaltı listesi. Gözaltına alınanlara elde diye yazılmış, gelmeyenlerin yanına firari yazılmış. Bir kişiye şubeden serbest yazmışlar, o da Serdar Haydanlı. Madem soruldu, söyleyelim. Serdar Haydanlı'nın o gün serbest kaldığını herkes biliyor. Partinin genel başkanı olarak avukat arkadaşlarıma 'gidin bulun, sağlığını moralini, ailesine bir notu var mı sorun' dedim. Biz hepsini bulduk, Serdar beyi bulamadık. Nezarethanede bulamadık. Avukatların görüşme serbestisi var ama kendisini bulamadık."

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖZEL'İ YALANLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı.

SERDAR HAYDANLI İLK TUTUKLANANLAR ARASINDA

İBB'ye yönelik soruşturmasında adliyeye çıkarılan diğer 89 kişiden 5 şüpheli de 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'kişisel verileri ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, 84 şüpheli ise 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, İBB'nin iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, Serdar Haydanlı ve Tuncay Yılmaz sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

SERDAR HAYDANLI KİMDİR?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanı Serdar Haydanlı, teknoloji ve telekomünikasyon sektöründeki çalışmalarıyla tanınıyor.

2015 yılında 4.5G Grup şirketini kuran Haydanlı, aynı zamanda birçok organizasyon ve etkinlikte aktif rol almış bir isim olarak dikkat çekiyor.

Selçuk Bayraktar öncülüğünde düzenlenen Teknofest etkinliklerinde görev aldığı bilgisi paylaşılmıştır.