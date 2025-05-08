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Özgür Özel'e Yapılan Saldırı İçin Müfettişler Görevlendirildi

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İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'ye yönelik anma merasimi sonrası gerçekleşen saldırıyı araştırmak için iki müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, olay anında orada bulunan güvenlik personelinin ifadelerini alarak rapor hazırlayacak.

Müfettişler, Özgür Özel'e gerçekleşen saldırıya ilişkin araştırma yapacak

Olayın meydana geldiği tarihte alanda görevli emniyet mensupları ve Özel'in korumalarının ifadelerini alacak

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma merasiminin ardından yapılan saldırıya ilişkin 2 müfettiş görevlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma merasiminin ardından yapılan saldırıya ilişkin 2 müfettiş görevlendirildi. Bakanlıkça görevlendirilen müfettişler, olayın araştırılması için orada bulunan emniyet mensupları, görevli personel ve Özgür Özel'in korumalarıyla görüşecek.

İfadelerin alınmasının ardından rapor hazırlayacak olan ilgili müfettişler, herhangi bir ihmal tespit edilmesi halinde soruşturma açacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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