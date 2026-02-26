Haberler

Üniversitede dönem ödevi tartışması kanlı bitti: 1 öğrenci ağır yaralı

Güncelleme:
İstanbul Beyoğlu'ndaki özel bir üniversitede dönem ödevi nedeniyle çıkan tartışma sonucu bir öğrenci göğsünden 3 kez bıçaklandı. Şüpheli tutuklandı, yaralı öğrencinin tedavisi sürüyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde özel üniversitede dönem ödevi nedeniyle çıkan tartışmada, aynı fakültede öğrenim gören öğrenci, göğsünden 3 kez bıçaklandı. Şüpheli tutuklandı, ağır yaralı öğrencinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde iki öğrenci arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. İddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile Ferhat D. (25) arasında tartışma çıktı. Ferhat D. tarafından yangın merdivenine çağrılan Serhan M., çıkan kavga sonucu burada göğsünden 3 kez bıçaklandı. Ağır yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli Ferhat D.., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önceden 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

