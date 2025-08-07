Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak "takipsizlik" kararı

Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak 'takipsizlik' kararı
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Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak
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Sivas'ta 2024 yılında özel bir kreşte görevli öğretmen, 5.5 yaşındaki kız öğrencisine kolunu sıkıp sandalyeden düşürerek darp etti. Çocuğun babası öğretmenden şikayetçi olurken, savcılığın takipsizlik kararı verdiği öğrenildi.

Sivas'ta bir kreşte akılalmaz bir olay yaşandı. 2024 yılında, Kar Tanesi Çocuk Üniversitesi isimli kreşte, 5.5 yaşındaki kız çocuğunu öğretmeni darp etti.

KÜÇÜK KIZIN BABASINA SÖYLEDİĞİ, KREŞTEKİ DARBI ORTAYA ÇIKARDI

Olay, küçük kızın babasına, "Dünyayı değiştirmek istiyorum, keşke herkes bebek olsaydı, kimse evlenmeseydi. Okula gitmek istemiyorum" sözleriyle açığa çıktı. Öğretmeninin darp ettiğini söylemesi üzerine kızının koluna bakan baba Hasan Yıldız, morluk gördü.

DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kreşe giden baba, müdürle birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde darp anlarına şahit oldu. Öğretmen tarafından kızının kolunun sıkıldığını ve sandalyeden düşürüldüğünü gören baba, hastaneden darp raporu aldıktan sonra savcılığa giderek şikayetçi oldu. Öğretmen ise işten atıldı.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Savcılığın olayla ilgili takipsizlik kararı verdiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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