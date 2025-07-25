Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi

Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi
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Özel harekat polisini vuran şüpheli böyle etkisiz hale getirildi
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Elazığ'da uyuşturucu etkisindeyken havaya ateş açan Sefa Bay, özel harekat polisini ayağından yaraladı. Vurularak etkisiz hale getirilen Bay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı kameraya yansıdı.

Elazığ'da uyuşturucu kullandıktan sonra tabancayla havaya ateş açan, gelen ekiplerin ikna çalışmaları sırasında polis memurunu ayağından yaralayan Sefa Bay, vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan şüpheli Bay, hayatını kaybetti. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu kullanan Sefa Bay, yanında getirdiği tabancayla havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caddenin giriş ve çıkışları kapatılırken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri, şüphelinin silahı bırakıp teslim olması için ikna çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saatin sonunda yeniden ateş açan Bay, polis memuru Furkan P.'yi ayağından vurdu. Polis ekipleri tüm uyarılara karşın silahını bırakmayan Sefa Bay'ı vurarak etkisiz hale getirdi. Polis memuru ile şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan şüpheli Sefa Bay yaşamını yitirdi.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgeye gelip incelemelerde bulundu ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'den olaya ilişkin bilgi aldı. Vali Hatipoğlu, "İlimizde sabahın erken saatlerinde maalesef madde kullanımında olan bir vatandaşımız, kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. An itibarıyla, tekrar vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için, çevreye ateş etmeye başlayınca, polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu süreç içerisinde bir polisimiz maalesef ayağından yaralandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca tüm mahallelimize ve Elazığ'ımıza da aynı şekilde geçmiş olsun dileklerimi ile ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıHasann hasann:

Ellerinize sağlık sakın acımayın

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Acımayacaklar da ortalığı karıştırmak için pusuda bekleyen çok ve o pusucuları destek manasında ülkeye çökecek olan çok. Görmedin mi geçen sesli müzik dinleyenlere çiçek verildi de karşılığında ne alındı.

yanıt9
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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Alkol için birisine silah satılmamalı. Verilmemeli.

yanıt9
yanıt0
Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Uyuşturucu veya alkol içen insanlara silah verilmemeli

yanıt13
yanıt0
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Keşke uyarı atışını kafasına yapsaydınız da polis vurulmasaydı ve keşke her eline silah alıp sokağa çıkan böyle indirilseydi bu olaylar olmazdı.

Yorum Beğen216
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Haber YorumlarıDemir Acer:

ellerine saglik bu pici vuranin

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Bastan vuracaklardı. Okadar ekipman var nasil.bir asker vuruluyor anlamadìm. Resmen ortada dolasiyorlar

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bir kac el ates acip vuruyorlar... olur tabi... Ama hak etmis...

Yorum Beğen92
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