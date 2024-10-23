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Özel Harekat ekipleri TUSAŞ'a helikopterle böyle indi

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesisi önünde patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın bir terör saldırısı olduğunu, şehit ve yaralıların olduğunu bildirirken Özel Harekat ekipleri de helikopterle bölgeye indi.

Son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye ( Tusaş ) terör saldırısı gerçekleştirildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ GELDİ

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği öğrenilirken içeride rehinelerin olduğu öne sürüldü. Havadan ve karadan çalışmalar devam ederken Özel Harekat ekiplerinin müdahale için helikopterle bölgeye indiği görüldü.

Özel Harekat ekipleri TUSAŞ'a helikopterle böyle indi
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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