Özel Güvenlik Günü'nde Eymir Gölü'nde Yürüyüş

Özel Güvenlik Günü'nde Eymir Gölü'nde Yürüyüş
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Özel güvenlik personeli, 'Özel Güvenlik Günü ve Haftası' dolayısıyla Eymir Gölü'nde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş, özel güvenlik mesleğine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi ve katılımcılar üzerinde 'Eymir'de 5188 adım' yazılı tişörtlerle yer aldı.

Özel Güvenlik Personelleri, 'Özel Güvenlik Günü ve Haftası' sebebiyle Eymir Gölü'nün çevresinde yürüyüş yaptı.

Özel Güvenlik personeli 'Özel Güvenlik Günü ve Haftası' sebebi ve özel güvenlik mesleğine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla üzerinde 'Eymir'de 5188 adım' yazan tişörtleriyle Eymir Gölü'nde yürüyüş gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın koordinesinde düzenlenen yürüyüşe özel güvenlik sektör temsilcileri ve özel güvenlik görevlileri katıldı. Eymir Gölü Gölbaşı Girişi'nde başlayan yürüyüş Kayıkhane Restoran'ının önünde sona erdi.

"Özel güvenlik görevlilerinin en büyük faydası Türkiye genel güvenliğine sağladıkları katkıdır"

Türkiye'de özel güvenliklerin 50 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade eden Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, "Özel güvenliğin Türkiye'nin genel güvenliğine çok büyük bir katkısının olduğunu biliyoruz. Kapıdan çıktığımız andan evimize dönünceye kadar gittiğimiz her yerde, okulda, metro istasyonlarına, ulaşım ağlarında, park ve bahçelerde karşılaşmış olduğumuz özel güvenlik görevlilerinin en büyük faydası Türkiye genel güvenliğine sağladıkları katkıdır. Biz de bu hafta vesilesiyle Türkiye genelinde 100 bini aşkın noktada görev yapan yaklaşık 400 bin özel güvenlik görevlisini yeniden hatırlatmak için bu yürüyüşü tertip ettik. Tüm özel güvenlik görevlilerimizin Özel Güvenlik Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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