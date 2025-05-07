Özel'e saldıran şahsın GBT'sinin silindiği iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreni çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun 16 Aralık 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğu ortaya çıkarken söz konusu şahsın GBT sorgusunun yapıldığı ve 'olumsuz bir duruma rastlanmadığı' şeklindeki iddialar ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Özgür Özel'e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T.'nin GBT'si silinmiş" şeklindeki iddialar İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

"İDDİALAR DEZENFORMASYONDUR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T.'nin 16 Aralık 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu haberlerde geçen, bu ihbarın ardından emniyet güçlerince şahsın GBT sorgusunun yapıldığı ve 'olumsuz bir duruma rastlanmadığı' şeklindeki iddialar dezenformasyondur.

Haber içeriğinde paylaşılan tutanağın emniyet birimlerine değil, İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik şirketine ait olduğu tespit edilmiştir. S.T. isimli şahsın 2024'teki ihbarının ardından yapılan GBT incelemesinde aranan şahıs olmadığı, 'Kasten Öldürme' suçundan kaydı bulunduğu, Terörle Mücadele Dairesi (TEM) arşivinde kaydının olmadığı tespit edilmiş ve tutanak zaptına GBT bilgileri işlenmiştir. İddia edilenin aksine herhangi bir şekilde şahsın GBT'sinin silinmesi söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.