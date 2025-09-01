Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal

Karaman'da iki çocuk annesi öğretmen Müşerref Cengiz, babasının vefatının ardından yüzde 88 engelli kardeşi Enes C.'yi Kasım 2024'te özel bir yatılı bakım merkezine yerleştirdi. Ancak bir süre sonra kardeşinin görüntülü konuşmalarda "Beni tokatlıyorlar" demesi ve korkulu bakışları üzerine şüphelenen Cengiz, valiliğe başvurdu.

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

Şikayet üzerine incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, bakıcıların özel gereksinimli bireylere tokat attığı, sürüklediği ve şiddet uyguladığı anlar tespit edildi. Görüntülerde, Enes C.'nin de aralarında bulunduğu engelli bireylerin bakıcılardan kaçmaya çalıştığı görüldü.

"KAMERASIZ ALANLARDA NELER YAŞANDI KİMSE BİLMİYOR"

Hürriyet'ten Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; Müşerref Cengiz, yaşananları şöyle anlattı: "Enes sürekli dövüldüğünden bahsediyordu. Kuzenimizden, bazı hastaların bağlanarak yemek yedirildiğini, hortumla yıkanıp üzerindeki kıyafetle kurutulduğunu duyunca şüphemiz arttı. Kamera kayıtlarında üç bakıcının şiddeti ortaya çıktı. En büyük endişem kamerasız alanlar. Koridorda bile tokat görüntüsü varsa, odalarda ve banyolarda neler yaşandı kimse bilmiyor. Müdür ise '24 saat kamera izleyemem' diyerek sorumluluk almadı."

BAKICILARDAN "ŞAKA YAPTIM" SAVUNMASI

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan bakıcılar, şiddet görüntülerini kabul etti ancak davranışlarını "şaka amaçlı" ya da "önlem alma" gerekçeleriyle savundu.

Çalışan M.D., "Enes'e şaka amaçlı tokat attım, zarar vermek istemedim" dedi.

Çalışan H.B., "S.G.'ye tokat attım ama nedenini hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışan A.G. ise, "Kaçmasını engellemek için müdahalede bulundum" savunmasını yaptı.

SERBEST BIRAKILDILAR, MERKEZ FAALİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Şüpheli bakıcılar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bakımevinin faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. Yaşanan skandal, engelli bireylerin bakım merkezlerinde maruz kaldığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi.